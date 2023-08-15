Расписание третьего игрового дня "Мастерса" в США
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Расписание матчей
Центральный корт. Начало матчей не ранее 11:00 (21:00 по времени Астаны)
Иржи Лехечка (Чехия) – Тэйлор Фритц (США, 9)
Далее Себастьян Корда (США) – Борна Чорич (Хорватия, 15) – остановлен из-за дождя при счете 6:7(5), 3:4.
Далее Александр Зверев (Германия, 16) – Григор Димитров (Болгария)
Не ранее 15:00 (01:00) Онс Жабер (Тунис, 5) – Ангелина Калинина (Украина)
Не ранее 19:00 (05:00) Слоан Стивенс (США) – Каролин Гарсия (Франция, 6)
Не ранее 20:30 (06:30) Карлос Алькараз (Испания, 1) – Джордан Томпсон (Австралия, Q)
Корт Grandstand. Начало матчей в 11:00 (21:00)
Петра Квитова (Чехия, 9) – Анна Блинкова (Россия)
Далее Виктория Азаренко (Беларусь) – Барбора Крейчикова (Чехия, 11)
Далее Каролина Мухова (Чехия) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 12)
Далее Андрей Рублёв (Россия, 7) – Эмил Руусувуори (Финляндия)
Не ранее 19:00 (05:00)
Адриан Маннарино (Франция) – Феликс Оже (Канада, 12)
Не ранее 20:30 (06:30) Мэдисон Киз (США, 15) – Элизе Мертенс (Бельгия)
Stadium 3. Начало матчей в 11:00 (21:00)
Миомир Кечманович (Сербия) – Томми Пол (США, 14)
Не ранее 12:30 (22:30) Брэндон Накашима (США) – Стэн Вавринка (Швейцария) – остановлен при счете 3:6, 7:6(5), 2:5.
Далее Никола Качич и Новак Джокович (Сербия) – Джейми Маррей и Майкл Винус (Великобритания/Новая Зеландия)
Далее Кэмерон Норри (Великобритания, 13) – Гаэль Монфис (Франция)
Не ранее 17:00 (03:00) Кристина Букша (Испания, Q) – Белинда Бенчич (Швейцария, 13)
Далее Линда Носкова (Чехия, Q) – Людмила Самсонова (Россия)
Далее Онс Жабер и Петра Мартич (Тунис/Хорватия) – Дженнифер Брэди и Эйша Мухаммад (США, WC)
Корт Porsche. Начало матчей в 11:00 (21:00)
Дарья Касаткина (Россия, 14) – Пейтон Стирнс (США, WC)
Не ранее 12:30 (22:30) Варвара Грачёва (Франция, LL) – Каролин Возняцки (Дания, WC)
Далее Петра Мартич (Хорватия) – Эмма Наварро (США, Q)
Далее Маркета Вондроушова (Чехия, 10) – Катержина Синякова (Чехия)
Далее Дженнифер Брэди (США) – Донна Векич (Хорватия)
Далее Людмила Киченок и Елена Остапенко (Украина/Латвия, 5) – Каролина Мухова и Маркета Вондроушова (Чехия)
Корт №4. Начало матчей в 11:00 (21:00)
Карен Хачанов (Россия, 11) – лаки-лузер
Далее Дэниэл Эванс (Великобритания) – Лоренцо Музетти (Италия)
Далее Хуберт Гуркач (Польша) – Танаси Коккинакис (Австралия, Q)
Далее Алекс Де Минаур (Австралия) – Джефф Вольф (США)
Далее Маккензи Макдональд (США, WC) – Янник Ганфманн (Германия)
Далее Бетани Маттек-Сэндс и Анастасия Потапова (США/Россия, WC) – Анастасия Павлюченкова и Луиза Стефани (Россия/Бразилия)
Корт №7. Начало матчей в 11:00 (21:00)
Елена Остапенко (Латвия) – Каролина Плишкова (Чехия)
Далее Чжен Цзинвен (Китай) – Александра Соснович (Беларусь, Q)
Далее Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Мари Бузкова (Чехия)
Далее Даниэль Коллинз (США, WC) – Анастасия Павлюченкова (Россия)
Далее Екатерина Александрова (Россия) – Сорана Кырстя (Румыния)
Далее Элизабетта Коччиаретто/Маяр Шериф (Италия/Египет) – Ирина-Камелия Бегу/Сара Соррибес-Тормо (Румыния/Испания)
Далее Габриэла Дабровски и Эрин Рутлиф (Канада/Новая Зеландия) – Шуко Аояма и Ена Шибахара (Япония, 8)
Корт №8. Начало матчей не ранее 11:00 (21:00)
Уго Умбер (Франция) – Артур Фис (Франция, Q)
Далее Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
Далее Лоренцо Сонего (Италия) – Александр Шевченко (Россия, Q)
Далее Ллойд Харрис (ЮАР) – Макс Пёрселл (Австралия, Q)
Далее Магда Линетт и Бернарда Пера (Польша/США) – Хао-Чин Чань и Гильяна Олмос (Тайвань/Мексика, 7)
Далее Виктория Азаренко и Беатрис Хаддад Майя (Беларусь/Бразилия) – Эмма Наварро и Пейтон Стирнс (США, WC)
Далее Мию Като и Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия) – Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд (Россия/Германия)
Корт №11. Начало матчей не ранее 11:00 (21:00)
Бернарда Пера (США) – Мартина Тревизан (Италия, Q)
Далее Сю Ван (Китай, Q) – Маяр Шериф (Египет)
Далее Магда Линетт (Польша) – Энн Ли (США, Q)
Далее Франциско Черундоло и Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Сантьяго Гонсалес и Эдуар Роже-Васслен (Мексика/Франция, 6)
Далее Марсело Аревало и Жан-Жюльен Ройер (Сальвадор/Нидерланды) – Алехандро Давидович-Фокина и Стефанос Циципас (Испания/Греция)
Далее Алисия Паркс и Тэйлор Таунсенд (США) – Латиша Чань и Чжаоксюан Янг (Тайвань/Китай)
Далее Се Су-Вей и Синь Ю Ван (Тайвань/Китай) – Анна Блинкова и Варвара Грачёва (Россия/Франция).
Ранее были представлены видеообзор и результаты второго игрового дня "Мастерса" в США.