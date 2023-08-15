Расписание третьего игрового дня "Мастерса" в США

В Цинциннати (США) продолжается турнир серии "Мастерс" среди мужчин и женщин. В третий игровой день пройдут матчи в одиночном и парном разрядах, в том числе перенесенные из-за дождя встречи, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Расписание матчей

Центральный корт. Начало матчей не ранее 11:00 (21:00 по времени Астаны)

Иржи Лехечка (Чехия) – Тэйлор Фритц (США﻿, 9)

Далее Себастьян Корда (США) – Борна Чорич (Хорватия, 15) – остановлен из-за дождя при счете 6:7(5), 3:4.

Далее Александр Зверев (Германия, 16) – Григор Димитров (Болгария)

Не ранее 15:00 (01:00) Онс Жабер (Тунис, 5) – Ангелина Калинина (Украина)

Не ранее 19:00 (05:00) Слоан Стивенс (США) – Каролин Гарсия (Франция, 6)

Не ранее 20:30 (06:30) Карлос Алькараз (Испания, 1) – Джордан Томпсон (Австралия, Q)

Корт Grandstand. Начало матчей в 11:00 (21:00)

Петра Квитова (Чехия, 9) – Анна Блинкова (Россия)

Далее Виктория Азаренко (Беларусь) – Барбора Крейчикова (Чехия, 11)

Далее Каролина Мухова (Чехия) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 12)

Далее Андрей Рублёв (Россия, 7) – Эмил Руусувуори (Финляндия)

Не ранее 19:00 (05:00)

Адриан Маннарино (Франция) – Феликс Оже (Канада, 12)

Не ранее 20:30 (06:30) Мэдисон Киз (США, 15) – Элизе Мертенс (Бельгия)

Stadium 3. Начало матчей в 11:00 (21:00)

Миомир Кечманович (Сербия) – Томми Пол (США, 14)

Не ранее 12:30 (22:30) Брэндон Накашима (США) – Стэн Вавринка (Швейцария) – остановлен при счете 3:6, 7:6(5), 2:5.

Далее Никола Качич и Новак Джокович (Сербия) – Джейми Маррей и Майкл Винус (Великобритания/Новая Зеландия)

Далее Кэмерон Норри (Великобритания, 13) – Гаэль Монфис (Франция)

Не ранее 17:00 (03:00) Кристина Букша (Испания, Q) – Белинда Бенчич (Швейцария, 13)

Далее Линда Носкова (Чехия, Q) – Людмила Самсонова (Россия)

Далее Онс Жабер и Петра Мартич (Тунис/Хорватия) – Дженнифер Брэди и Эйша Мухаммад (США, WC)

Корт Porsche. Начало матчей в 11:00 (21:00)

Дарья Касаткина (Россия, 14) – Пейтон Стирнс (США, WC)

Не ранее 12:30 (22:30) Варвара Грачёва (Франция, LL) – Каролин Возняцки (Дания, WC)

Далее Петра Мартич (Хорватия) – Эмма Наварро (США, Q)

Далее Маркета Вондроушова (Чехия, 10) – Катержина Синякова (Чехия)

Далее Дженнифер Брэди (США) – Донна Векич (Хорватия)

Далее Людмила Киченок и Елена Остапенко (Украина/Латвия, 5) – Каролина Мухова и Маркета Вондроушова (Чехия)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Корт №4. Начало матчей в 11:00 (21:00)

Карен Хачанов (Россия, 11) – лаки-лузер

Далее Дэниэл Эванс (Великобритания) – Лоренцо Музетти (Италия)

Далее Хуберт Гуркач (Польша) – Танаси Коккинакис (Австралия, Q)

Далее Алекс Де Минаур (Австралия) – Джефф Вольф (США)

Далее Маккензи Макдональд (США, WC) – Янник Ганфманн (Германия)

Далее Бетани Маттек-Сэндс и Анастасия Потапова (США/Россия, WC) – Анастасия Павлюченкова и Луиза Стефани (Россия/Бразилия)

Корт №7. Начало матчей в 11:00 (21:00)

Елена Остапенко (Латвия) – Каролина Плишкова (Чехия)

Далее Чжен Цзинвен (Китай) – Александра Соснович (Беларусь, Q)

Далее Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Мари Бузкова (Чехия)

Далее Даниэль Коллинз (США, WC) – Анастасия Павлюченкова (Россия)

Далее Екатерина Александрова (Россия) – Сорана Кырстя (Румыния)

Далее Элизабетта Коччиаретто/Маяр Шериф (Италия/Египет) – Ирина-Камелия Бегу/Сара Соррибес-Тормо (Румыния/Испания)

Далее Габриэла Дабровски и Эрин Рутлиф (Канада/Новая Зеландия) – Шуко Аояма и Ена Шибахара (Япония, 8)

Корт №8. Начало матчей не ранее 11:00 (21:00)

Уго Умбер (Франция) – Артур Фис (Франция, Q)

Далее Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)

Далее Лоренцо Сонего (Италия) – Александр Шевченко (Россия, Q)

Далее Ллойд Харрис (ЮАР) – Макс Пёрселл (Австралия, Q)

Далее Магда Линетт и Бернарда Пера (Польша/США) – Хао-Чин Чань и Гильяна Олмос (Тайвань/Мексика, 7)

Далее Виктория Азаренко и Беатрис Хаддад Майя (Беларусь/Бразилия) – Эмма Наварро и Пейтон Стирнс (США, WC)

Далее Мию Като и Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия) – Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд (Россия/Германия)

Корт №11. Начало матчей не ранее 11:00 (21:00)

Бернарда Пера (США) – Мартина Тревизан (Италия, Q)

Далее Сю Ван (Китай, Q) – Маяр Шериф (Египет)

Далее Магда Линетт (Польша) – Энн Ли (США, Q)

Далее Франциско Черундоло и Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Сантьяго Гонсалес и Эдуар Роже-Васслен (Мексика/Франция, 6)

Далее Марсело Аревало и Жан-Жюльен Ройер (Сальвадор/Нидерланды) – Алехандро Давидович-Фокина и Стефанос Циципас (Испания/Греция)

Далее Алисия Паркс и Тэйлор Таунсенд (США) – Латиша Чань и Чжаоксюан Янг (Тайвань/Китай)

Далее Се Су-Вей и Синь Ю Ван (Тайвань/Китай) – Анна Блинкова и Варвара Грачёва (Россия/Франция).

Ранее были представлены видеообзор и результаты второго игрового дня "Мастерса" в США.