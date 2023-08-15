Видеообзор самых зрелищных матчей "Мастерса" в Цинциннати. Результаты дня

Фото: atptour

В Цинциннати (США) проходит турнир серии "Мастерс" среди мужчин и женщин. В мужском одиночном и парном разрядах разрядах прошло несколько увлекательных матчей первого круга. Представлен видеообзор этих встреч, сообщает Zakon.kz.

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