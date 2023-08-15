Видеообзор самых зрелищных матчей "Мастерса" в Цинциннати. Результаты дня
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Результаты матчей
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) – Маттео Берреттини (Италия) – 4:6, 6:2, 6:3.
Джордан Томпсон (США) – Джон Иснер (США) – 7:6, 7:6.
Роман Сафиуллин (Россия) – Николас Харри (Чили) – 4:6, 6:3, 6:3.
Эмил Руусувуори (Финляндия) – Корентен Муте (Франция) –6:4, 6:2.
Душан Лайович (Сербия) – Франциско Черундоло (Аргентина) – 6:3, 6:4.
Кристофер Юбэнкс/Бен Шелтон (США) – Сандер Жилле/Йоран Флиген (Бельгия) – 7:5, 6:4.
Никола Мектич/Джон Пирс (Хорватия/Австралия) – Натаниэль Лэммонс/Джексон Уитроу (США) – 3:6, 7:6, 10:3.
Остальные матчи были перенесены из-за дождя.
Ранее на "Мастерсе" в США казахстанская теннисистка Анна Данилина проиграла в парном разряде.