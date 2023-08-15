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Видеообзор самых зрелищных матчей "Мастерса" в Цинциннати. Результаты дня

Видеообзор самых зрелищных матчей Мастерса в Цинциннати. Результаты дня Фото: atptour
В Цинциннати (США) проходит турнир серии "Мастерс" среди мужчин и женщин. В мужском одиночном и парном разрядах разрядах прошло несколько увлекательных матчей первого круга. Представлен видеообзор этих встреч, сообщает Zakon.kz.

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Результаты матчей

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) – Маттео Берреттини (Италия) – 4:6, 6:2, 6:3.

Джордан Томпсон (США) – Джон Иснер (США) – 7:6, 7:6.

Роман Сафиуллин (Россия) – Николас Харри (Чили) – 4:6, 6:3, 6:3.

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Эмил Руусувуори (Финляндия) – Корентен Муте (Франция) –6:4, 6:2.

Душан Лайович (Сербия) – Франциско Черундоло (Аргентина) – 6:3, 6:4.

Кристофер Юбэнкс/Бен Шелтон (США) – Сандер Жилле/Йоран Флиген (Бельгия) – 7:5, 6:4.

Никола Мектич/Джон Пирс (Хорватия/Австралия) – Натаниэль Лэммонс/Джексон Уитроу (США) – 3:6, 7:6, 10:3.

Остальные матчи были перенесены из-за дождя. 

Ранее на "Мастерсе" в США казахстанская теннисистка Анна Данилина проиграла в парном разряде. 

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