Результаты матчей женского турнира "Мастерса" в Цинциннати
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Результаты третьего игрового дня
Петра Квитова (Чехия) – Анна Блинкова (Россия) – 7:6, 6:0.
Дарья Касаткина (Россия) – Питон Стирнс (США) – 6:2, 6:1.
Варвара Грачёва (Франция) – Каролина Возняцки (Дания) – 6:4, 6:4.
Виктория Азаренко (Беларусь) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 6:3, 7:5.
Онс Жабер (Тунис) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:3, 6:7, 7:6.
Даниэль Коллинз (США) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:3, 6:1.
Линда Носкова (Чехия) – Людмила Самсонова (Россия) – 2:6, 6:3, 6:1.
Елена Остапенко (Латвия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 1:6, 6:3, 6:4.
Слоан Стивенс (США) – Каролин Гарсия (Франция, 6) – 4:6, 6:4, 6:4.
Каролина Мухова (Чехия) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 12)
Элизе Мертенс (Бельгия) – Мэдисон Киз (США, 15) – 6:3, 3:6, 6:3.
Кристина Букша (Испания, Q) – Белинда Бенчич (Швейцария, 13) – 4:6, 6:3, 6:2.
Петра Мартич (Хорватия) – Эмма Наварро (США, Q) – 6:2, 3:6, 6:3.
Маркета Вондроушова (Чехия, 10) – Катержина Синякова (Чехия) – 7:5, 6:4.
Донна Векич (Хорватия) – Дженнифер Брэди (США) – 7:6, 7:5.
Чжен Цзинвен (Китай) – Александра Соснович (Беларусь, Q) – 6:1, 6:4.
Мари Бузкова (Чехия) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – 6:2, 6:2.
Сорана Кырстя (Румыния) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:0, 6:2.
Мартина Тревизан (Италия, Q) – Бернарда Пера (США) – 3:6, 6:1, 6:2.
Маяр Шериф (Египет) – Сю Ван (Китай, Q) – 7:6, 4:6, 7:6.
Энн Ли (США, Q) – Магда Линетт (Польша) – 0:6, 7:6, 6:2.
Ранее стали известны все результаты мужского турнира третьего игрового дня "Мастерса" в США.