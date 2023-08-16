Результаты матчей женского турнира "Мастерса" в Цинциннати

Фото: wsopen.com

На "Мастерсе" в Цинциннати (США) завершился третий игровой день, где были сыграны матчи в рамках первого и второго круга. Стали известны все результаты дня в женском турнире, сообщает Zakon.kz.

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