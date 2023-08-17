Видео: на "Мастерсе" в Цинциннати определились все участницы 1/8 финала. Результаты женского турнира

Фото: wsopen.com

На турнире серии "Мастерс" в Цинциннати (США) завершился четвертый игровой день. В женской части соревнований стали известны все результаты. Представлен видеообзор самых зрелищных матчей, сообщает Zakon.kz.

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