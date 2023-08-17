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Видео: на "Мастерсе" в Цинциннати определились все участницы 1/8 финала. Результаты женского турнира

на Мастерсе в Цинциннати определились все участницы 1/8 финала. Результаты женского турнира Фото: wsopen.com
На турнире серии "Мастерс" в Цинциннати (США) завершился четвертый игровой день. В женской части соревнований стали известны все результаты. Представлен видеообзор самых зрелищных матчей, сообщает Zakon.kz.

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Результаты четвертого игрового дня

Дарья Касаткина (Россия) – Варвара Грачёва (Франция) – 6:3, 6:1.

Маркета Вондроушова (Чехия) – Анастасия Потапова (Россия) – 6:4, 6:2.

Ига Швёнтек (Польша) – Даниэль Коллинз (США) – 6:1, 6:0.

Елена Рыбакина (Казахстан) – Елена Остапенко (Латвия) – 6:7, 6:2, 6:4.

Арина Соболенко (Беларусь) – Энн Ли (США) – 7:5, 2:6, 6:4.

Донна Векич (Хорватия) – Виктория Азаренко – 3:6, 6:3, 6:4.


Кори Гауфф (США) – Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) – 6:2, 6:2.

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Жасмине Паолини (Италия) – Кристина Букша (Испания) – 6:1, 6:3.

Линда Носкова (Чехия) – Петра Квитова (Чехия, 9) – 6:2, 2:6, 4:6.

Чжен Цзинвен (Китай) – Винус Уильямс (США) – 1:6, 6:2, 6:1.


Каролина Мухова (Чехия) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:3, 3:6, 6:3.

Мари Бузкова (Чехия) – Элизе Мертенс (Бельгия) – 6:2, 4:6, 6:1.

Джессика Пегула (США, 3) – Мартина Тревизан (Италия) – 6:7, 6:2, 6:3.

Мария Саккари (Греция, 8) – Сорана Кырстя (Румыния) – 2:6, 6:3, 7:5.

Ранее был представлен видеообзор самых зрелищных матчей с мужского турнира "Мастерса" в США. 

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Пахита Амири
США
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