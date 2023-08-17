Видео: на "Мастерсе" в Цинциннати определились все участницы 1/8 финала. Результаты женского турнира
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Результаты четвертого игрового дня
Дарья Касаткина (Россия) – Варвара Грачёва (Франция) – 6:3, 6:1.
Маркета Вондроушова (Чехия) – Анастасия Потапова (Россия) – 6:4, 6:2.
Ига Швёнтек (Польша) – Даниэль Коллинз (США) – 6:1, 6:0.
Елена Рыбакина (Казахстан) – Елена Остапенко (Латвия) – 6:7, 6:2, 6:4.
Арина Соболенко (Беларусь) – Энн Ли (США) – 7:5, 2:6, 6:4.
Донна Векич (Хорватия) – Виктория Азаренко – 3:6, 6:3, 6:4.
Кори Гауфф (США) – Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) – 6:2, 6:2.
Жасмине Паолини (Италия) – Кристина Букша (Испания) – 6:1, 6:3.
Линда Носкова (Чехия) – Петра Квитова (Чехия, 9) – 6:2, 2:6, 4:6.
Чжен Цзинвен (Китай) – Винус Уильямс (США) – 1:6, 6:2, 6:1.
Каролина Мухова (Чехия) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:3, 3:6, 6:3.
Мари Бузкова (Чехия) – Элизе Мертенс (Бельгия) – 6:2, 4:6, 6:1.
Джессика Пегула (США, 3) – Мартина Тревизан (Италия) – 6:7, 6:2, 6:3.
Мария Саккари (Греция, 8) – Сорана Кырстя (Румыния) – 2:6, 6:3, 7:5.
Ранее был представлен видеообзор самых зрелищных матчей с мужского турнира "Мастерса" в США.