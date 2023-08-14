Расписание матчей "Мастерса" в Цинциннати. Анна Данилина стартует в парном разряде

В американском Цинциннати стартовал турнир серии "Мастерс" среди мужчин и женщин. Стало известно расписание очередного игрового дня, сообщает Zakon.kz.

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Матч первого круга в парном разряде проведет казахстанская теннисистка Анна Данилина. Она сыграет в дуэте с грузинкой Оксаной Калашниковой против пары Сюй Ифань (Китай) – Тереза Михаликова (Словакия).

В одиночном разряде пройдет несколько увлекательных противостояний.

Расписание матчей

Центральный корт. 11:00 (21:00 по времени Астаны)

Слоан Стивенс (США) – Элизабетта Коччиаретто (Италия)

Далее Винус Уильямс (США) – Вероника Кудерметова (Россия, 16)

Далее Себастьян Корда (США) – Борна Чорич (Хорватия, 15)

Не ранее 19:00 (05:00) Александр Зверев (Германия, 16) – Григор Димитров (Болгария)

Не ранее 20:30 (06:30) Элина Свитолина (Украина) – Каролин Возняцки (Дания)

Корт Grandstand. Начало матчей в 11:00 (21:00)

Маттео Берреттини (Италия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12)

Далее Джон Иснер (США) – Джордан Томпсон (США)

Не ранее 15:00 (01:00) Каролина Мухова (Чехия) – Беатрис Аддад Майя (Бразилия, 12)

Не ранее 19:00 (05:00) Маркета Вондроушова (Чехия, 10) – Катержина Синякова (Чехия)

Далее Дэниэл Эванс (Великобритания) - Лоренцо Музетти (Италия)

Stadium 3. Начало матчей в 11:00 (21:00)

Роман Сафиуллин (Россия) – Николас Харри (Чили)

Далее Брэндон Накашима (США) – Стэн Вавринка (Швейцария)

Далее Лоренцо Сонего (Италия) – Александр Шевченко (Россия)

Не ранее 17:00 (03:00) Екатерина Александрова (Россия) – Сорана Кырстя (Румыния)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Далее Петра Мартич (Хорватия) – Эмма Наварро (США)

Корт Porsche. Начало матчей в 11:00 (21:00)

Жасмине Паолини (Италия) – Марта Костюк (Украина)

Далее Селин Неф (Швейцария) – Анастасия Потапова (Россия)

Далее Линь Чжу (Китай) – Ангелина Калинина (Украина)

Далее Чжен Цзинвен (Китай) – Александра Соснович (Беларусь)

Далее Бернарда Пера (США) – Мартина Тревизан (Италия)

Корт №4. Начало матчей в 11:00 (21:00)

Эмил Руусувуори (Финляндия) – Корентен Муте (Франция)

Далее Франциско Черундоло (Аргентина) – Душан Лайович (Сербия)

Далее Кристофер Юбэнкс/Бен Шелтон (США) – Сандер Жилле/Йоран Флиген (Бельгия)

Далее Ллойд Гласспул/Харри Хелиоваара (Великобритания/Финляндия) – Макс Пёрселл/Андрей Рублёв (Австралия/Россия)

Корт №7. Начало матчей в 11:00 (21:00)

Натаниэль Лэммонс/Джексон Уитроу (США) – Никола Мектич/Джон Пирс (Хорватия/Австралия)

Далее Тереза Михаликова/Сюй Ифань (Словакия/Китай) – Анна Данилина/Оксана Калашникова (Казахстан/Грузия)

Далее Маккензи Макдональд/Фрэнсис Тиафо (США) – Максимо Гонсалес/Андрес Молтени (Аргентина)

Далее Ринки Хиджиката/Джейсон Каблер (Австралия) – Хуберт Хуркач/Мате Павич (Польша/Хорватия)

Далее Бетани Маттек-Сэндс/Анастасия Потапова (США/Россия) – Анастасия Павлюченкова/Луиза Стефани (Россия/Бразилия)

Корт №8. Начало матчей не ранее 14:00 (00:00)

Каролин Гарсия/Марта Костюк (Франция/Украина) – Каролина Плишкова/Донна Векич (Чехия/Хорватия)

Далее Элизабетта Коччиаретто/Маяр Шериф (Италия/Египет) – Ирина-Камелия Бегу/Сара Соррибес-Тормо (Румыния/Испания).

Ранее вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева не смогла преодолеть квалификацию "Мастерса" в США.