Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Расписание матчей "Мастерса" в Цинциннати. Анна Данилина стартует в парном разряде

Расписание матчей Мастерса в Цинциннати. Анна Данилина стартует в парном разряде Фото: ktf.kz
В американском Цинциннати стартовал турнир серии "Мастерс" среди мужчин и женщин. Стало известно расписание очередного игрового дня, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Всео теннисе".

Матч первого круга в парном разряде проведет казахстанская теннисистка Анна Данилина. Она сыграет в дуэте с грузинкой Оксаной Калашниковой против пары Сюй Ифань (Китай) – Тереза Михаликова (Словакия).

В одиночном разряде пройдет несколько увлекательных противостояний.

Расписание матчей

Центральный корт. 11:00 (21:00 по времени Астаны)

Слоан Стивенс (США) – Элизабетта Коччиаретто (Италия)

Далее Винус Уильямс (США) – Вероника Кудерметова (Россия, 16)

Далее Себастьян Корда (США) – Борна Чорич (Хорватия, 15)

Не ранее 19:00 (05:00) Александр Зверев (Германия, 16) – Григор Димитров (Болгария)

Не ранее 20:30 (06:30) Элина Свитолина (Украина) – Каролин Возняцки (Дания)

Корт Grandstand. Начало матчей в 11:00 (21:00)

Маттео Берреттини (Италия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12)

Далее Джон Иснер (США) – Джордан Томпсон (США)

Не ранее 15:00 (01:00) Каролина Мухова (Чехия) – Беатрис Аддад Майя (Бразилия, 12)

Не ранее 19:00 (05:00) Маркета Вондроушова (Чехия, 10) – Катержина Синякова (Чехия)

Далее Дэниэл Эванс (Великобритания) - Лоренцо Музетти (Италия)

Stadium 3. Начало матчей в 11:00 (21:00)

Роман Сафиуллин (Россия) – Николас Харри (Чили)

Далее Брэндон Накашима (США) – Стэн Вавринка (Швейцария)

Далее Лоренцо Сонего (Италия) – Александр Шевченко (Россия)

Не ранее 17:00 (03:00) Екатерина Александрова (Россия) – Сорана Кырстя (Румыния)

material Материалы

Далее Петра Мартич (Хорватия) – Эмма Наварро (США)

Корт Porsche. Начало матчей в 11:00 (21:00)

Жасмине Паолини (Италия) – Марта Костюк (Украина)

Далее Селин Неф (Швейцария) – Анастасия Потапова (Россия)

Далее Линь Чжу (Китай) – Ангелина Калинина (Украина)

Далее Чжен Цзинвен (Китай) – Александра Соснович (Беларусь)

Далее Бернарда Пера (США) – Мартина Тревизан (Италия)

Корт №4. Начало матчей в 11:00 (21:00)

Эмил Руусувуори (Финляндия) – Корентен Муте (Франция)

Далее Франциско Черундоло (Аргентина) – Душан Лайович (Сербия)

Далее Кристофер Юбэнкс/Бен Шелтон (США) – Сандер Жилле/Йоран Флиген (Бельгия)

Далее Ллойд Гласспул/Харри Хелиоваара (Великобритания/Финляндия) – Макс Пёрселл/Андрей Рублёв (Австралия/Россия)

Корт №7. Начало матчей в 11:00 (21:00)

Натаниэль Лэммонс/Джексон Уитроу (США) – Никола Мектич/Джон Пирс (Хорватия/Австралия)

Далее Тереза Михаликова/Сюй Ифань (Словакия/Китай) – Анна Данилина/Оксана Калашникова (Казахстан/Грузия)

Далее Маккензи Макдональд/Фрэнсис Тиафо (США) – Максимо Гонсалес/Андрес Молтени (Аргентина)

Далее Ринки Хиджиката/Джейсон Каблер (Австралия) – Хуберт Хуркач/Мате Павич (Польша/Хорватия)

Далее Бетани Маттек-Сэндс/Анастасия Потапова (США/Россия) – Анастасия Павлюченкова/Луиза Стефани (Россия/Бразилия)

Корт №8. Начало матчей не ранее 14:00 (00:00)

Каролин Гарсия/Марта Костюк (Франция/Украина) – Каролина Плишкова/Донна Векич (Чехия/Хорватия)

Далее Элизабетта Коччиаретто/Маяр Шериф (Италия/Египет) – Ирина-Камелия Бегу/Сара Соррибес-Тормо (Румыния/Испания).

Ранее вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева не смогла преодолеть квалификацию "Мастерса" в США. 

Читайте также

Итоги недели: казахстанские теннисисты успешно выступили на международных турнирах

Юлия Путинцева проиграла во втором раунде квалификации "Мастерса" в США

Елена Рыбакина: Это был очень тяжелый матч

Пахита Амири
Анна Данилина США
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему сотовые операторы повышают тарифы без согласия абонентов
Сотовый оператор ответил, почему тарифы на связь повышают без согласия абонентов
Прогноз на неделю: что ожидает знаки зодиака до 20 августа
Прогноз на неделю: что ожидает знаки зодиака до 20 августа
Макаревич похвастался крупным уловом на Балхаше
Макаревич похвастался крупным уловом на Балхаше
В Казахстане впервые начали выращивать бананы в промышленных масштабах
В Казахстане впервые начали выращивать бананы в промышленных масштабах
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления