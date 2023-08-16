Видеообзор матчей "Мастерса" в США. Результаты третьего игрового дня

На "Мастерсе" в Цинциннати (США) прошли матчи третьего игрового дня. Представлен видеообзор самых зрелищных поединков среди мужчин, сообщает Zakon.kz.

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Результаты матчей

Тэйлор Фритц (США﻿, 9) – Иржи Лехечка (Чехия) – 7:6, 6:2.

Борна Чорич (Хорватия, 15) – Себастьян Корда (США) – 7:6(5), 6:4.

Александр Зверев (Германия, 16) – Григор Димитров (Болгария) – 6:2, 6:2.

Карлос Алькараз (Испания, 1) – Джордан Томпсон (Австралия, Q) – 7:5, 4:6, 6:3.

Адриан Маннарино (Франция) – Феликс Оже-Альясим (Канада, 12) – 6:4, 6:4.

Томми Пол (США, 14) – Миомир Кечманович (Сербия) – 7:5, 7:6.

Стэн Вавринка (Швейцария) – Брэндон Накашима (США) – 6:3, 6:7(5), 6:3.

Кэмерон Норри (Великобритания, 13) – Гаэль Монфис (Франция) – 3:6, 6:4, 6:3.

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Эмил Руусувуори (Финляндия) – Андрей Рублёв (Россия, 7) – 7:6, 5:7, 7:6.

Уго Умбер (Франция) – Артур Филс (Франция, Q) – 6:4, 3:6, 6:2.

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 6:3, 6:3.

Лоренцо Сонего (Италия) – Александр Шевченко (Россия, Q) – 6:3, 3:6, 6:3.

Макс Пёрселл (Австралия, Q) – Ллойд Харрис (ЮАР) – 6:4, 6:4.

Лоренцо Музетти (Италия) – Дэниэл Эванс (Великобритания) – 6:4, 6:3.

Хуберт Хуркач (Польша) – Танаси Коккинакис (Австралия, Q) – 7:6, 3:6, 7:6.

Алекс де Минор (Австралия) – Джефф Вольф (США) – 6:0, 3:6, 6:1.

Маккензи Макдональд (США, WC) – Янник Ганфманн (Германия) – 7:5, 6:1.

Ранее казахстанский теннисист Денис Евсеев пробился во второй круг турнира серии "Челленджер" в Польше.