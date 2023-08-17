Видеообзор матча Рыбакина – Остапенко

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (4 WTA) уверенно стартовала на "Мастерсе" в Цинциннати. Во втором круге она выиграла у Елены Остапенко (20 WTA) со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 6:4. Представлен видеообзор этой встречи, сообщает Zakon.kz.

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В очном противостоянии казахстанская теннисистка вышла вперед – 3:2. В следующем круге Рыбакина встретится с итальянкой Ясмине Паолини.

Ранее казахстанский теннисист Денис Евсеев вышел в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" в Польше.