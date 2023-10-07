Видеообзор полуфинального матча Елена Рыбакина – Людмила Самсонова

В полуфинале турнира WTA-1000 в Пекине (Китай) первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина проиграла россиянке Людмиле Самсоновой со счетом 6:7, 3:6. Представлен видеообзор этой встречи, сообщает Zakon.kz.

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Елена Рыбакина встречалась с Людмилой Самсоновой в четвертый раз. Теперь в очном противостоянии казахстанка проигрывает со счетом 0:4. Ранее россиянка была сильнее в полуфинале турнира WTA-1000 в Монреале (2023), а также в первом круге турнира WTA-500 в Токио (2022) и в первом круге турнира WTA-1000 в Монреале (2021).

Стоит отметить, на "тысячнике" в Пекине Елена Рыбакина установила рекорд женского тура по количеству эйсов на турнирах серии WTA-1000. На "Мастерсах" казахстанка 235 раз подала навылет. Ранее рекорд по количеству эйсов на "тысячниках" принадлежал теннисистке из Чехии Каролине Плишковой – 234 подачи навылет в 2019 году.

В финале Людмила Самсонова сыграет со второй ракеткой мира Игой Швёнтек, которая обыграла американку Кори Гауфф. Таким образом, польская теннисистка прервала серию из 16 побед чемпионки US Open-2023, третьей ракетки мира Кори Гауфф.

Ранее был представлен видеообзор четвертьфинального матча Елена Рыбакина – Арина Соболенко.