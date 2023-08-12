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Видеообзор матча Елена Рыбакина – Дарья Касаткина

Видеообзор матча Елена Рыбакина – Дарья Касаткина Фото: wtatennis
В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Монреале (Канада) первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одержала волевую победу над россиянкой Дарьей Касаткиной – 5:7, 7:5, 7:6 (10:8). Представлен видеообзор этой встречи, сообщает Zakon.kz.

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Теннисистки встречались между собой в четвертый раз. В очном противостоянии Елена восстановила равновесие – 2:2.

Ранее стали известны результаты четвертьфинальной стадии на мужском "Мастерсе" в Торонто. 

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