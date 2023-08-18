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Видео: на "Мастерсе" в США определились все участницы четвертьфинала женского турнира. Результаты дня

на Мастерсе в США определились все участницы четвертьфинала женского турнира. Результаты пятого игрового дня Фото: wsopen.com
На "Мастерсе" в Цинциннати (США) завершился пятый игровой день. В женском турнире стали известны все результаты третьего раунда, по итогам которых определились участницы четвертьфинала, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Результаты матчей пятого игрового дня (женщины)

Маркета Вондроушова (Чехия) – Слоан Стивенс (США) – 7:5, 6:3.

Каролина Мухова (Чехия) – Мария Саккари (Греция) – 6:3, 2:6, 6:3.

Ига Швёнтек (Польша) – Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3:6, 6:1, 6:1.


Елена Рыбакина (Казахстан) – Ясмине Паолини (Италия) – 6:4, 2:5, отказ Рыбакиной.

Мари Боузкова (Чехия) – Джессика Пегула (США) – 6:4, 6:0.

Арина Соболенко (Беларусь) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:3, 6:3.

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Онс Жабер (Тунис) – Донна Векич (Хорватия) – 5:2, отказ Векич.

Кори Гауфф (США) – Линда Носкова (Чехия) – 6:4, 6:0.

Четвертьфинальные пары: 

Онс Жабер (Тунис) – Арина Соболенко (Беларусь)

Кори Гауфф (США) – Ясмине Паолини (Италия)

Мари Боузкова (Чехия) – Каролина Мухова (Чехия)

Маркета Вондроушова (Чехия) – Ига Швёнтек (Польша).

Ранее на "Мастерсе" в США определились все участники четвертьфинала в мужском турнире. 

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