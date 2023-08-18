Видео: на "Мастерсе" в США определились все участницы четвертьфинала женского турнира. Результаты дня
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Результаты матчей пятого игрового дня (женщины)
Маркета Вондроушова (Чехия) – Слоан Стивенс (США) – 7:5, 6:3.
Каролина Мухова (Чехия) – Мария Саккари (Греция) – 6:3, 2:6, 6:3.
Ига Швёнтек (Польша) – Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3:6, 6:1, 6:1.
Елена Рыбакина (Казахстан) – Ясмине Паолини (Италия) – 6:4, 2:5, отказ Рыбакиной.
Мари Боузкова (Чехия) – Джессика Пегула (США) – 6:4, 6:0.
Арина Соболенко (Беларусь) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:3, 6:3.
Онс Жабер (Тунис) – Донна Векич (Хорватия) – 5:2, отказ Векич.
Кори Гауфф (США) – Линда Носкова (Чехия) – 6:4, 6:0.
Четвертьфинальные пары:
Онс Жабер (Тунис) – Арина Соболенко (Беларусь)
Кори Гауфф (США) – Ясмине Паолини (Италия)
Мари Боузкова (Чехия) – Каролина Мухова (Чехия)
Маркета Вондроушова (Чехия) – Ига Швёнтек (Польша).
Ранее на "Мастерсе" в США определились все участники четвертьфинала в мужском турнире.