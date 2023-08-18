Видео: на "Мастерсе" в США определились все участницы четвертьфинала женского турнира. Результаты дня

Фото: wsopen.com

На "Мастерсе" в Цинциннати (США) завершился пятый игровой день. В женском турнире стали известны все результаты третьего раунда, по итогам которых определились участницы четвертьфинала, сообщает Zakon.kz.

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