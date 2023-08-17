Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Видеообзор лучших розыгрышей на "Мастерсе" в США. Результаты четвертого игрового дня мужского турнира

Видеообзор лучших розыгрышей на Мастерсе в США. Результаты четвертого игрового дня мужского турнира Фото: wsopen.com
На турнире серии "Мастерс" в Цинциннати (США) завершился четвертый игровой день. В мужской части соревнований стали известны все результаты. Представлен видеообзор самых зрелищных матчей, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

В четвертый игровой день зафиксирован неожиданный результат. Десятый номер мирового рейтинга американец Фрэнсис Тиафо уступил швейцарскому теннисисту Стэну Вавринке, занимающему 51 место в табели о рангах. С другой стороны, громкой сенсацией победу Вавринки назвать нельзя. Швейцарец на пике своей формы занимал третью строчку мирового рейтинга, выиграв три турнира "Большого шлема". На закате профессиональной карьеры Стэн показывает неплохие результаты, обыгрывая топовых игроков. Олимпийский чемпион 2008 года выиграл у Тиафо во втором круге "Мастерса" в США со счетом 6:3, 6:4. В третьем круге Вавринка сыграет с представителем Австралии Максом Пёрселлом, который также неожиданно выбил из турнира норвежца Каспера Рууда (7 АТР).

Еще один ветеран тенниса Гаэль Монфис (211 АТР) отправил домой 12 ракетку мира Алекса де Минора. Француз выиграл со счетом 7:5, 6:4.

Результаты четвертого игрового дня

Стефанос Циципас (Греция, 4) – Бен Шелтон (США) – 7:6, 7:6.

Новак Джокович (Сербия, 2) – Алехандро Давидович Фокина (Испания) – 6:4 (отказ)

Даниил Медведев (Россия, 3) – Лоренцо Музетти (Италия) – 6:3, 6:2.

Душан Лайович (Сербия) – Янник Синнер (Италия, 8) – 6:4, 7:6.

Стэн Вавринка (Швейцария) – Франсис Тиафо (США, 10) – 6:3, 6:4.

material Материалы

Тэйлор Фритц (США, 9) – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:4, 7:6.

Хуберт Хуркач (Польша) – Борна Чорич (Хорватия, 15) – 5:7, 6:3, 6:3.

Макс Пёрселл (Австралия) – Каспер Рууд (Норвегия, 5) – 6:4, 3:6, 6:4.

Гаэль Монфис (Франция) – Алекс де Минор (Австралия) – 7:5, 6:4.

Маккензи Макдональд (США) – Хольгер Руне (Дания, 6) – 6:4, 2:0 (отказ).

Томми Пол (США, 14) – Уго Умбер (Франция) – 6:1, 7:6. 

Александр Зверев (Германия, 16) – Ёсихито Нисиока (Япония) – 7:5, 6:4. 

Ранее был представлен видеообзор матча Елена Рыбакина – Елена Остапенко. 

Читайте также

Видеообзор матча Рыбакина – Остапенко

Рыбакина обыграла Остапенко во втором круге "Мастерса" в Цинциннати

Денис Евсеев вышел в четвертьфинал турнира серии "Челленджер"

Пахита Амири
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Жители дачного массива устроили забастовку
Забастовку устроили жители Алматинской области
Курс доллара на торгах 16 августа
Курс доллара резко вырос
Жара опять придет в Казахстан
Жара опять придет в Казахстан
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления