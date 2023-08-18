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Видеообзор самых зрелищных матчей пятого игрового дня "Мастерса" в США. Результаты мужского турнира

Видеообзор самых зрелищных матчей пятого игрового дня Мастерса в США. Результаты мужского турнира Фото: wsopen.com
На "Мастерсе" в Цинциннати (США) завершился пятый игровой день. В мужском турнире стали известны все результаты третьего раунда, по итогам которых определились участники четвертьфинала, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Результаты пятого игрового дня (мужчины)

Карлос Алькараз (Испания, 1) – Томми Пол (США, 14) – 7:6, 6:7, 6:3.

Новак Джокович (Сербия, 2) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 6:2.

Александр Зверев (Германия, 16) – Даниил Медведев (Россия, 3) – 6:4, 5:7, 6:4.

Хуберт Хуркач (Польша) – Стефанос Циципас (Греция, 4) – 6:3, 6:4.

Тэйлор Фритц (США, 9) – Душан Лайович (Сербия, Q) – 5:0 (отказ).

Алексей Попырин (Австралия, LL) – Эмил Руусувуори (Финляндия) – 6:2, 1:6, 6:3.

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Адриан Маннарино (Франция) – Маккензи Макдональд (США, WC) – 6:4, 3:0 (отказ).

Макс Пёрселл (Австралия, Q) – Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – 6:4, 6:2.

Четвертьфинальные пары

Тэйлор Фритц (США, 9) – Новак Джокович (Сербия, 2)

Адриан Маннарино (Франция) – Александр Зверев (Германия, 16)

Хуберт Хуркач (Польша) – Алексей Попырин (Австралия, LL)

Карлос Алькараз (Испания, 1) – Макс Пёрселл (Австралия, Q).

Ранее на "Мастерсе" в Цинциннати первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина снялась с турнира из-за травмы плеча. 

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