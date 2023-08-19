Видео: на "Мастерсе" в Цинциннати определились все полуфиналистки. Результаты женского турнира

На турнире серии "Мастерс" в Цинциннати завершились четвертьфинальные матчи в женском турнире. Определились все участницы полуфинальной стадии, сообщает Zakon.kz.

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Первая ракетка мира Ига Швёнтек не испытала особых проблем в матче с чемпионкой Уимблдона-2023 Маркетой Вондроушовой (10 WTA, Чехия). Польская теннисистка одержала победу со счетом 7:6 (7:3), 6:1. За выход в финал Ига Швёнтек поспорит с американкой Кори Гауфф, которая выиграла у Ясмине Паолине (6:3, 6:2).





Вторая ракетка мира Арина Соболенко обыграла представительницу Туниса Онс Жабер – 7:5, 6:3. В полуфинале спортсменка из Беларуси сыграет с Каролиной Муховой (17 WTA, Чехия). Теннисистка из Чехии вышла в полуфинал на отказе свой соотечественницы Мари Боузковой (35 WTA). Чешские теннисистки провели на корте всего 12 минут, при счете 3:0 в пользу Муховой игра была завершена.

Ранее Ига Швёнтек призвала болельщиков проявлять меньше агрессии в комментариях в социальных сетях и быть более чуткими.