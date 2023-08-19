Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Видео: на "Мастерсе" в Цинциннати определились все полуфиналистки. Результаты женского турнира

На Мастерсе в Цинциннати определились все полуфиналистки. Результаты женского турнира Фото: wsopen.com
На турнире серии "Мастерс" в Цинциннати завершились четвертьфинальные матчи в женском турнире. Определились все участницы полуфинальной стадии, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Первая ракетка мира Ига Швёнтек не испытала особых проблем в матче с чемпионкой Уимблдона-2023 Маркетой Вондроушовой (10 WTA, Чехия). Польская теннисистка одержала победу со счетом 7:6 (7:3), 6:1. За выход в финал Ига Швёнтек поспорит с американкой Кори Гауфф, которая выиграла у Ясмине Паолине (6:3, 6:2).


Вторая ракетка мира Арина Соболенко обыграла представительницу Туниса Онс Жабер – 7:5, 6:3. В полуфинале спортсменка из Беларуси сыграет с Каролиной Муховой (17 WTA, Чехия). Теннисистка из Чехии вышла в полуфинал на отказе свой соотечественницы Мари Боузковой (35 WTA). Чешские теннисистки провели на корте всего 12 минут, при счете 3:0 в пользу Муховой игра была завершена.

Ранее Ига Швёнтек призвала болельщиков проявлять меньше агрессии в комментариях в социальных сетях и быть более чуткими.

Читайте также

Ига Швёнтек: Я призываю болельщиков искать больше положительных моментов

Расписание матчей шестого игрового дня "Мастерса" в США

Пахита Амири
Ига Швентек США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Пять школ в Талдыкоргане остались без директоров перед учебным годом
Сразу пять директоров школ уволились перед началом учебного года в Талдыкоргане
Помогут ли казахстанским пенсионерам финансово из-за подорожания комуслуг
Помогут ли казахстанским пенсионерам финансово из-за подорожания комуслуг
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления