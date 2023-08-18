Расписание матчей шестого игрового дня "Мастерса" в США

В шестой игровой день "Мастерса" в Цинциннати состоятся матчи 1/4 финала в мужском и женском одиночных разрядах, а также продолжатся соревнования пар. Представлено расписание игр, сообщает Zakon.kz.

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Расписание матчей шестого игрового дня

Центральный корт. Начало матчей в 11:00 (21:00 по времени Астаны)

Ига Швёнтек (Польша, 1) – Маркета Вондроушова (Чехия, 10)

Далее Хуберт Хуркач (Польша) – Алексей Попырин (Австралия)

Далее Карлос Алькараз (Испания, 1) – Макс Пёрселл (Австралия)

Далее Онс Жабер (Тунис, 5) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)

Не ранее 20:30 (06:30) Тэйлор Фритц (США, 9) – Новак Джокович (Сербия, 2)

Корт "Grandstand". Начало матчей в 11:00 (21:00)

Никола Мектич/Джон Пирс (Хорватия/Австралия) – Максимо Гонсалес/Андрес Молтени (Аргентина)

Далее Каролина Мухова (Чехия) – Мари Бузкова (Чехия)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Далее Жасмине Паолини (Италия) – Кори Гауфф (США, 7)

Не ранее 19:00 (05:00) Адриан Маннарино (Франция) – Александр Зверев (Германия, 16)

Далее Николь Меликар/Эллен Перес (США/Австралия) – Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия) или Хао-Чин Чань/Гильяна Олмос (Тайвань/Мексика)

Stadium 3. Начало матчей в 11:00 (21:00)

Алисия Паркс/Тэйлор Таунсенд (США) – Дезайр Кравчик/Деми Шуурс (США/Нидерланды)

Далее Джейми Маррей/Майкл Винус (Великобритания/Новая Зеландия) – Лоренцо Музетти/Лоренцо Сонего (Италия)

Далее Кристофер Юбэнкс/Бен Шелтон (США) – Сантьяго Гонсалес/Эдуар Роже-Васслен (Мексика/Франция)

Далее Марсело Мело/Александр Зверев (Бразилия/Германия) – Иван Додиг/Остин Крайчек (Хорватия/США)

Корт "Porsche". Начало матчей в 13:00 (23:00)

Анастасия Павлюченкова/Луиза Стефани (Россия/Бразилия) – Сторм Хантер/Элизе Мертенс (Австралия/Бельгия)

Далее Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия) – Хао-Чин Чань/Гильяна Олмос (Тайвань/Мексика)