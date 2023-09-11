"Наш теннис": успехи казахстанцев на международных турнирах

На минувшей неделе казахстанские теннисисты показали отличные результаты на международных стартах. Трофеи удалось завоевать не только взрослым спортсменам, но и юниорам, сообщает Zakon.kz.

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В Алматы завершился первый из двух турниров серии ITF Juniors J100 среди игроков до 18 лет. Отличные результаты показали казахстанские юниоры. В финале одиночного разряда сошлись 17-летний Виталий Зацепин и 15-летний Зангар Нурланулы. Игра получилась зрелищной. Опыт Виталия оказался решающим фактором в победе, воспитанник школы тенниса Караганды успешно реализовал по одному брейку в первом и втором сете – 6:4, 6:3, и одержал самую значимую для себя победу под эгидой ITF Juniors на сегодняшний день.

Это моя первая победа на турнире категории J100 и вдвойне приятно, что титул я завоевал дома в Казахстане. Хочу поблагодарить своих тренеров и мою команду за поддержку. Виталий Зацепин

Зангар Нурланулы также прокомментировал свое выступление на домашнем турнире.



Несмотря на проигрыш в финале, я доволен своим выступлением. На пути к решающему матчу удалось победить сильных игроков. Впереди еще второй турнир и через неделю еду в Шымкент. Дома играть всегда тяжелее, ведь это двойная ответственность. Но при этом, все же выступать дома в разы приятнее, чем за рубежом. Я постараюсь показать весь свой максимум. Зангар Нурланулы

В парном разряде победа досталась Ерасылу Ердильде/Жакасу Козбаку, которые в финале победили Виталия Зацепина/Ильяса Маратулы со счетом 6:4, 6:3. У девушек Асылжан Арыстанбекова в финале проиграла Юлие Перепехиной (Беларусь) – 0:6, 4:6. Драматичным получился матч за трофей в парном разряде, где сошлись Асылжан Арыстанбекова/Адеми Аманкелди против Юлии Перепехиной/Ксении Смирновой. Исход противостояния решился на чемпионском супер тай-брейке, который продолжался почти 30 минут. Игра завершилась победой Юлии и Ксении со счетом 6:2, 3:6, 19:17.

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Не отстают от молодежи и наши юниоры до 14 лет. Амина Нурмахан стала абсолютной чемпионкой турнира первой категории серии Tennis Europe в Испании. Казахстанка в финале одиночки нанесла поражение Кармен Марие Муноз (Испания) – 6:2, 6:4, а в матче за титул в парном разряде Амина в дуэте с испанкой Софией Дрозденко обыграла испанок Анну Кесарес и Ирен Осариос со счетом 6:1, 6:0.

Амина Нурмахан, фото: ktf.kz

В Греции на турнире Tennis Europe (ТЕ) третьей категории Роберт Каминский в финале уверенно обыграл грека Заваргиноса Атансиоса со счетом 6:2, 6:2.

Роберт Каминский, фото: ktf.kz

На турнире серии ITF M15 в Таиланде Григорий Ломакин стал финалистом в парном разряде. Казахстанец в дуэте с тайцем Максимусом Джонсом в финале проиграл тандему Кюнь Сунь (Китай) – Вашья Трангчароенчаикул – 4:6, 4:6. Также на этих соревнованиях Ломакин дошел до полуфинала, где проиграл представителю Малайзии Мицуки Леонгу со счетом 5:7, 4:6.

Фото: ktf.kz

Ранее вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева с победы стартовала на турнире WTA-250 Японии.