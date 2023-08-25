Новак Джокович вышел на первое место в сезоне по реализованным брейк-пойнтам на ТБШ
Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!
Первая пятерка по этому показателю выглядит так:
1. Новак Джокович (100).
2. Карлос Алькараз (67).
3. Янник Синнер (64).
4. Стефанос Циципас (60).
5. Андрей Рублёв (55).
Кроме того, сербский теннисист после победы на "Мастерсе" в Цинциннати вышел на чистое третье место по количеству трофеев среди игроков Открытой эры.
Титул в Цинциннати стал 95-м в карьере серба. Больше только у Роджера Федерера (103 трофея) и Джимми Коннорса (109).
Также он завоевал 39-й титул на "Мастерсах", обновив собственный рекорд.