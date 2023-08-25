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Новак Джокович вышел на первое место в сезоне по реализованным брейк-пойнтам на ТБШ

Новак Джокович вышел на первое место в сезоне по реализованным брейк-пойнтам на ТБШ Фото: atptour
Вторая ракетка мира Новак Джокович в текущем сезоне реализовал наибольшее количество брейк-пойнтов на турнирах "Большого шлема" среди мужчин, сообщает Zakon.kz.

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Первая пятерка по этому показателю выглядит так:

1. Новак Джокович (100).

2. Карлос Алькараз (67).

3. Янник Синнер (64).

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4. Стефанос Циципас (60).

5. Андрей Рублёв (55).

Кроме того, сербский теннисист после победы на "Мастерсе" в Цинциннати вышел на чистое третье место по количеству трофеев среди игроков Открытой эры.

Титул в Цинциннати стал 95-м в карьере серба. Больше только у Роджера Федерера (103 трофея) и Джимми Коннорса (109).

Также он завоевал 39-й титул на "Мастерсах", обновив собственный рекорд.

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