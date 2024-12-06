Новак Джокович сделал выбор между Месси и Неймаром

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ответил, кто из звезд мирового футбола ему нравится больше – аргентинский нападающий клуба "Интер Майами" Лионель Месси или бразильский форвард "Аль-Хиляля" Неймар, сообщает Zakon.kz.

"Месси, да, конечно, Месси. Но Неймар мне тоже нравится", – приводит слова Джоковича Telegraf.

Джокович назвал любимого футболиста, когда находился в Аргентине, куда приехал для участия в прощальном матче легенды аргентинского тенниса Хуан-Мартина дель Потро – чемпиона US Open – 2009, бывшей третьей ракетки мира.

Так же в Буэнос-Айресе Новак Джокович вышел на футбольное поле перед финалом Кубка Либертадорес в Буэнос-Айресе. Он представил трофей, который в конечном счете достался бразильскому "Ботафого" в противостоянии с соотечественниками из "Атлетико Минейро" (3:1).

Ранее стало известно, что Новак Джокович начнет сезон-2025 на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), который пройдет с 30 декабря по 5 января.