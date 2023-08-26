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Маркета Вондроушова: Не хочу думать, что могу выиграть еще один ТБШ

Маркета Вондроушова поделилась своими эмоциями в преддверии Открытого чемпионата США Фото: wimbledon.com
Чемпионка Уимблдона-2023, чешская теннисистка Маркета Вондроушова поделилась своими эмоциями в преддверии Открытого чемпионата США, который пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.

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Маркета Вондроушова (9 в рейтинге WTA) является одной из фавориток предстоящего US Open. Девятая ракетка мира на пресс-конференции призналась, что не хочет думать о победе на втором подряд турнире "Большого шлема" (ТБШ).

По крайней мере, я уже выиграла один турнир "Большого шлема". Это уже хорошо. Не хочу думать, что могу выиграть еще один ТБШ. Такие мысли вызывают слишком большое давление и не помогают на турнирах. Я научилась сдерживать давление, убеждать себя, что это просто очередной теннисный матч и ничего больше. Чувствую, что это действительно помогает мне. Не знаю, хорошо это или нет, но я ощущаю спокойствие. Для меня это хороший знак.Маркета Вондроушова

Ранее стало известно, что Новак Джокович возглавит рейтинг ATP, если выиграет один матч на US Open. 

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