Арина Соболенко: Я с радостью поеду куда угодно

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о возможном переносе Итогового турнира WTA этой осенью в Саудовскую Аравию, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

На пресс-конференции перед стартом US Open чемпионка Australian Open-2023 призналась, что с радостью отправится в любую точку мира для участия в Итоговом турнире WTA.

Во-первых, насколько я знаю, ничего еще не подтвердили. Мне всегда нравится играть на Итоговом турнире WTA. В этом году я хочу выступить немного лучше, чем в прошлом. Но сейчас я сосредоточена на US Open. Какое бы решение ни приняли, я с радостью поеду куда угодно. Арина Соболенко

Ранее ведущий теннисного подкаста журналист Крейг Шапиро заявил, что в ближайшее время WTA объявит о переезде итогового турнира в Саудовскую Аравию. По данным его источников, WTA Finals-2023 пройдет в Эр-Рияде.