Тимофей Скатов и Михаил Кукушкин сойдутся на корте в Севилье

Во втором раунде турнира серии "Челленджер" в Севилье казахстанские теннисисты Тимофей Скатов и Михаил Кукушкин сыграют друг против друга, сообщает Zakon.kz.

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"В Испании состоится казахстанское дерби", – отметили в Федерации тенниса.

Ранее сообщалось, что в первом круге Тимофей Скатов обыграл поляка Даниэля Михальски – 6:1, 5:7, 6:3, а Кукушкин уверенно победил испанца Диего Аугусто Баррето Санчеса со счетом 6:4, 6:4. Игра продлилась два часа и две минуты. Встреча проходила на стадии 1/16 финала турнира.