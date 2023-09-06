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Тимофей Скатов и Михаил Кукушкин сойдутся на корте в Севилье

Тимофей Скатов и Михаил Кукушкин сойдутся на корте в Севильи Фото: ktf.kz
Во втором раунде турнира серии "Челленджер" в Севилье казахстанские теннисисты Тимофей Скатов и Михаил Кукушкин сыграют друг против друга, сообщает Zakon.kz.

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"В Испании состоится казахстанское дерби", – отметили в Федерации тенниса.

Ранее сообщалось, что в первом круге Тимофей Скатов обыграл поляка Даниэля Михальски – 6:1, 5:7, 6:3, а Кукушкин уверенно победил испанца Диего Аугусто Баррето Санчеса со счетом 6:4, 6:4. Игра продлилась два часа и две минуты. Встреча проходила на стадии 1/16 финала турнира.

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Елена Вебер
Тимофей Скатов Кукушкин Михаил Казахстан
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