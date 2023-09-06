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Тейлор Фритц: Я ужасно подавал

Тэйлор Фритц прокомментировал поражение от Новака Джоковича в четвертьфинале US Open Фото: usopen.org
Девятая ракетка мира Тейлор Фритц прокомментировал поражение от Новака Джоковича в четвертьфинале US Open (1:6, 4:6, 4:6). Американский теннисист не оправдал ожидания местной публики, сообщает Zakon.kz.

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На пресс-конференции Тейлор Фритц признался, что в матче против Новака Джоковича его подвела подача.

"Только в третьем сете я начал подавать так, как следует, чтобы иметь шансы на победу над теннисистом уровня Новака. Подача до этого совсем не шла. Я ужасно подавал, просто отстойно. Я вроде хорошо себя чувствовал, а подача не работала. Нужно с этим что-то сделать, потому что я к такому не привык. Я всегда подавал на автомате, всегда был в ней уверен. А в этом году появились проблемы. Наверное, хорошая новость в том, что я намного лучше принимаю. И в целом сезон проходит хорошо – хотя подаю я, наверное, как никогда плохо. Но зато я подтянул другие элементы. И в других матчах я могу позволить себе не очень хорошую подачу, а против Новака – нет. Я не могу ожидать, что буду стабильно обыгрывать его с задней линии".Тейлор Фритц

Ранее был представлен видеообзор матча Новак Джокович – Тейлор Фритц.

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