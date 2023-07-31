Тейлор Фритц стал чемпионом турнира АТР-250 в Атланте

В Атланте (США) завершился турнир серии АТР-250 (хард). В одиночном разряде обладателем главного трофея стал хозяин корта Тейлор Фритц, сообщает Zakon.kz.

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В решающем матче американец обыграл представителя Австралии Александара Вукича со счетом 7:5, 6:7, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. За это время Фритц сделал 16 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 из 9 брейк-пойнтов. Австралиец, в свою очередь, сделал 14 эйсов и допустил три двойные ошибки.





Общий призовой фонд турнира в Атланте составлял $ 737 тыс. Благодаря этой победе Фритц получит $ 112 тыс. в качестве призовых и 250 рейтинговых очков. Вукичу достанется $ 65 тыс. призовых и 150 рейтинговых очков. Таким образом, Тейлор Фритц завоевал свой шестой титул в профессиональной карьере.

Ранее на турнире АТР-500 в Вашингтоне выступление начал лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик.