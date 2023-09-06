Тимофей Скатов победил в казахстанском дерби

В казахстанском дерби победу одержал Тимофей Скатов. Денис Евсеев пробился в 1/4 финала "Челленджера", сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!



Тимофей Скатов обыграл Михаила Кукушкина во втором круге "Челленджера" в Севилье.

"Интереснейшее противостояние за выход в четвертьфинал завершилось волевой победой Тимофея со счетом 6:2, 4:6, 6:4". Пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

В 1/4 финала Тимофей завтра, 7 сентября, сыграет против француза Валентина Ройе (335 АТР).

Денис Евсеев вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Стамбуле. Во втором круге казахстанец обыграл турка Кораем Кырджи со счетом 6:2, 7:6.