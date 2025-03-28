Тимофей Скатов сыграл в четвертьфинале турнира в Испании
Фото: ktf.kz
В испанской Жироне проходит турнир серии АТР Челленджер (грунт). Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (175 АТР) провел матч 1/4 финала одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.
В игре за выход в полуфинал Скатов проиграл Душану Лайовичу из Сербии со счетом 2:6, 4:6.
Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Скатов не смог подать навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал брейк-пойнтов.
Ранее во втором раунде Тимофей обыграл третьего номера посева Уго Дельена (Боливия, 103 АТР).
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