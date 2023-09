Эжени Бушар получила wild card на "тысячник" в Гвадалахаре

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Канадская теннисистка, которая сейчас занимает 218 место в рейтинге WTA, получила от организаторов wild card (специальное приглашение).

Ранее Бушар подписала контракт с профессиональным туром по пиклболу. О завершении карьеры в большом теннисе спортсменка не сообщала.

Hey @geniebouchard 🇨🇦, we've swapped our magic lamps hoping for a tennis star and voilà!



Welcome to Guadalajara! 🎾🌮#GDLOpenAKRONxSanntander | @WTA pic.twitter.com/Z5wDshHngx