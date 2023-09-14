Эжени Бушар получила wild card на "тысячник" в Гвадалахаре
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Канадская теннисистка, которая сейчас занимает 218 место в рейтинге WTA, получила от организаторов wild card (специальное приглашение).
Ранее Бушар подписала контракт с профессиональным туром по пиклболу. О завершении карьеры в большом теннисе спортсменка не сообщала.
Hey @geniebouchard 🇨🇦, we've swapped our magic lamps hoping for a tennis star and voilà!— GDL OPEN AKRON WTA1000 (@WTAGuadalajara) September 14, 2023
Welcome to Guadalajara! 🎾🌮#GDLOpenAKRONxSanntander | @WTA pic.twitter.com/Z5wDshHngx
29-летняя канадская теннисистка продолжает карьеру, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем в последние годы. В августе 2022 года Эжени вернулась на корт после 17-месячного перерыва из-за операции на плече.
Стоит отметить, на турнире WTA-1000 в Мексике выступит и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Также в списке участниц числятся все теннисистки из ТОП-20.
Ранее Елена Рыбакина возглавила рейтинг по количеству эйсов в текущем сезоне.