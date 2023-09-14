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Эжени Бушар получила wild card на "тысячник" в Гвадалахаре

Эжени Бушар получила wild card на тысячник в Гвадалахаре Фото: wtatennis
Экс-пятая ракетка мира Эжени Бушар выступит на турнире WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика), который пройдет с 17 по 23 сентября, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Канадская теннисистка, которая сейчас занимает 218 место в рейтинге WTA, получила от организаторов wild card (специальное приглашение).

Ранее Бушар подписала контракт с профессиональным туром по пиклболу. О завершении карьеры в большом теннисе спортсменка не сообщала.

29-летняя канадская теннисистка продолжает карьеру, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем в последние годы. В августе 2022 года Эжени вернулась на корт после 17-месячного перерыва из-за операции на плече.

Стоит отметить, на турнире WTA-1000 в Мексике выступит и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Также в списке участниц числятся все теннисистки из ТОП-20. 

Ранее Елена Рыбакина возглавила рейтинг по количеству эйсов в текущем сезоне. 

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