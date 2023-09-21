Александр Бублик проиграл в первом раунде турнира АТР-250 в одиночном разряде

В Чэнду (Китай) проходит турнир серии ATP-250. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Первая ракетка страны проиграл американцу Маркосу Гирону со счетом 6:7, 3:6. В очном противостоянии Бублик уступает – 1:3.

Матч длился 1 час 42 минуты. За это время Александр Бублик четыре раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи.

Казахстанец продолжит выступление на турнире в Китае в парном разряде. В тандеме с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем они сыграют во втором раунде.

Ранее казахстанско-сербский тандем одержал победу над дуэтом Даниэль-Элаи Галан (Колумбия)/Хуан Пабло Варильяс (Перу) со счетом 6:4, 6:0.