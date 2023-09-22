Мария Саккари: Золотая медаль стала бы для меня очень значимым достижением

Греческая теннисистка Мария Саккари рассказала, какое достижение для нее было бы более ценным – золотая медаль Олимпийских игр или победа в турнире "Большого шлема", сообщает Zakon.kz.

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Мария Саккари призналась, что мечтает выиграть Олимпиаду и вернуть золотую медаль на родину Игр.

"Я родом из Греции, а первые Олимпийские игры прошли в Греции, поэтому золотая медаль стала бы для меня очень значимым достижением. Это было бы необычно – в некотором роде вернуть золото домой. Было бы замечательно сделать это не только в одиночке, но и в миксте со Стефаносом Циципасом. В любом случае было бы великолепно", – цитирует теннисистку издание Tennis Up To Date.

28 летняя Саккари – полуфиналистка двух турниров "Большого шлема" в одиночном разряде и победительница одного соревнования WTA. На данный момент она является девятой ракеткой мира. К тому же Мария – первая теннисистка в истории свой страны, достигшая топ-10 женского одиночного рейтинга и дошедшая до четвертьфинала и полуфинала турнира "Большого шлема" в одиночном разряде.

Ранее Мария Саккари вышла в полуфинал "тысячника" в Мексике.