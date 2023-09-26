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"Азиада-2023": казахстанские теннисистки не смогли преодолеть второй круг в парном разряде

Азиада-2023: казахстанские теннисистки не смогли преодолеть второй круг в парном разряде Фото: ktf.kz
На Азиатских играх в Ханчжоу (Китай) продолжается теннисный турнир. В женском парном разряде матч второго круга провела команда Казахстан-1, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Казахстанская пара Гозаль Айнитдинова/Жибек Куламбаева (Казахстан-1) проиграла тандему Тайбэй-1 со счетом 6:7, 4:6.

Теперь надежды казахстанских болельщиков на медали будут связаны с Денисом Евсеевым и нашей смешанной парой.

В мужском одиночном разряде Денис Евсеев в четвертьфинале сыграет с японцем Юсуке Ватануки (78 в рейтинге АТР). А в смешанном разряде Жибек Куламбаева/Григорий Ломакин (Казахстан-1) проведут матч третьего круга против команды Таджикистан-1.

Ранее Бейбит Жукаев потерпел поражение в третьем круге мужского одиночного разряда Азиатских игр. 

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Пахита Амири
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