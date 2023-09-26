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"Азиада-2023": Бейбит Жукаев потерпел поражение в третьем круге

Азиада-2023: Бейбит Жукаев потерпел поражение в третьем круге Фото: ktf.kz
На Азиатских играх в Ханчжоу (Китай) продолжается теннисный турнир. В мужском одиночном разряде казахстанский теннисист Бейбит Жукаев провел матч третьего круга, сообщает Zakon.kz.

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В матче за выход в четвертьфинал Азиатских игр казахстанец уступил Сумиту Нагалу из Индии со счетом 6:7, 4:6. Игра длилась 2 часа 7 минут. За это время Жукаев три раза подал навылет, столько же ошибся на подаче и реализовал всего один брейк-пойнт из шести.

Ранее казахстанский теннисист Денис Евсеев пробился в четвертьфинал "Азиады-2023". 

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Пахита Амири
Казахстан
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