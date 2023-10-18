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Бейбит Жукаев не смог выйти во второй круг "Челленджера" в Китае. Денис Евсеев снялся с парного разряда

Бейбит Жукаев не смог выйти во второй круг Челленджера в Китае. Денис Евсеев снялся с парного разряда Фото: ktf.kz
В Шэньчжэне (Китай) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Бейбит Жукаев (249 АТР) проиграл американцу Александару Ковачевичу (112 АТР) со счетом 4:6, 7:6, 0:6. Игра длилась 2 часа 11 минут. Теперь Бейбит Жукаев продолжит выступление в парном разряде в тандеме с Рэйем Хо (Тайбэй).

Другой казахстанский теннисист Денис Евсеев, ранее проигравший в первом круге турнира в Шэньчжэне, отказался от участия в парном разряде.

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