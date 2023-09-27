"Азиада-2022": казахстанские теннисисты вышли в четвертьфинал смешанного разряда

На Азиатских играх в Ханчжоу (Китай) продолжается теннисный турнир. Представители Казахстана провели матч третьего круга в смешанном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Пара Жибек Куламбаева/Григорий Ломакин (Казахстан-1) одержала победу над командой Таджикистан-1 со счетом 6:0, 6:1. Матч длился всего 32 минуты.

В четвертьфинале казахстанцы сыграют с победителем пары Япония-1 – Индия-1.

Ранее на "Азиаде-2022" Бейбит Жукаев потерпел поражение в третьем круге.