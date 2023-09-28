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Рио Фердинанд включил Роджера Федерера в топ-4 величайших спортсменов в истории

Рио Фердинанд включил Роджера Федерера в Топ-4 величайших спортсменов в истории Фото: Twitter/rioferdy5
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд назвал четырех лучших спортсменов в мире – без ограничений по дисциплинам. В его список вошел легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер, сообщает Zakon.kz.

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Знаменитый игрок не включил в список величайших спортсменов в истории ни одного футболиста.

"Мохаммед Али, Майк Тайсон, Майкл Джордан, Роджер Федерер", – цитирует Фердинанда Sports Illustrated.

Ранее на "Astana Open-2023" прошла автограф-сессия Доминика Тима, которая собрала большое количество болельщиков. 

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