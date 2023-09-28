Рио Фердинанд включил Роджера Федерера в топ-4 величайших спортсменов в истории

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд назвал четырех лучших спортсменов в мире – без ограничений по дисциплинам. В его список вошел легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Знаменитый игрок не включил в список величайших спортсменов в истории ни одного футболиста.

"Мохаммед Али, Майк Тайсон, Майкл Джордан, Роджер Федерер", – цитирует Фердинанда Sports Illustrated.

Ранее на "Astana Open-2023" прошла автограф-сессия Доминика Тима, которая собрала большое количество болельщиков.

