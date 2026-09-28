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Спорт

Елена Рыбакина узнала первых соперниц на "тысячнике" в Пекине

Теннис Старт Пекин, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 16:04 Фото: Instagram/LenaRybakina
28 сентября квалификационными играми стартовал теннисный турнир категории WTA-1000 в Пекине (Китай). К этой минуте уже опубликована сетка основной стадии данных соревнований, где первым номером выступает казахстанка Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

Чемпионка US Open 2026 и свежеиспеченная первая ракетка мира из-за своего статуса пропускает первый круг китайского "тысячника".

А далее Рыбакина сыграет с победителем матча Юлия Стародубцева (Украина) – Алина Чараева (Армения).

Главная соперница и конкурентка Елены по рейтингу WTA, Арина Соболенко (Беларусь), начнет данный турнир противостоянием с лучшей в паре Анна Бондарь (Венгрия) – Рената Сарасуа (Мексика).

Перед вылетом в Поднебесную лидер нашей женской сборной побывала на приеме у президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

На этой встрече глава государства вручил Рыбакиной орден "Барыс" III степени.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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