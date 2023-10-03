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Михаил Кукушкин и Денис Евсеев прошли квалификацию "Мастерса" в Шанхае

Михаил Кукушкин и Денис Евсеев прошли квалификацию «Мастерса» в Шанхае Фото: ktf.kz
В Шанхае (Китай) стартовал турнир серии "Мастерс" (АТР-1000). Двум казахстанским теннисистам Михаилу Кукушкину и Денису Евсееву удалось преодолеть квалификацию и выйти в основную сетку турнира, сообщает Zakon.kz.

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Во втором раунде Михаил Кукушкин выиграл у Люка Сэвилла (Австралия) со счетом 6:3, 6:3. Денис Евсеев одержал победу над Ву Тун-Лином (Тайбэй) со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

Соперники казахстанцев по первому кругу основной сетки соревнований пока не определились.

Также в квалификации "Мастерса" в Шанхае принимает участие еще один представитель Казахстана Бейбит Жукаев. В первом раунде он обыграл Джейсона Джунга (Тайбэй) со счетом 4:6, 6:3, 6:3. Во втором круге квалификации он сыграет с Домиником Паланом из Чехии. 

Ранее на "тысячнике" в Пекине Юлия Путинцева проиграла Каролин Гарсии во втором круге. 

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