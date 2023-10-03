Бейбит Жукаев пробился в основную сетку "Мастерса" в Шанхае

В Шанхае (Китай) проходит турнир серии "Мастерс" (АТР-1000). Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев провел матч второго круга в квалификации соревнований, сообщает Zakon.kz.

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В матче за выход в основную сетку "Мастерса" казахстанец в упорной борьбе обыграл Доминика Палана из Чехии со счетом 7:6, 3:6, 6:3. Матч длился ровно два часа. Жукаев 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. Бейбит впервые в карьере пробился в основную сетку турнира серии АТР-1000.

Ранее квалификацию "Мастерса" в Шанхае преодолели Михаил Кукушкин и Денис Евсеев.