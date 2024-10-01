Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев пробился в основную сетку "Мастерса" в Шанхае

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (196 АТР) во второй раз в карьере сыграет в основе турнира серии ATP-1000 в Шанхае, сообщает Zakon.kz.

В финале отборочного раунда "тысячника" в Шанхае казахстанец обыграл британца Билли Харриса (104 АТР) со счетом 7:5, 2:6, 6:4. Соперник казахстанца по первому кругу основы определится позже. Шанхайский "Мастерс" является для Бейбита одним из успешных турниров. В прошлом году он также вышел в основную сетку, в финале квалификации обыграв в трех сетах чеха Доминика Палана – 7:6 (8:6), 3:6, 6:3.



В основной сетке "Мастерса" в Шанхае также выступят лидеры мужской сборной Казахстана – Александр Бублик и Александр Шевченко.

Ранее 20-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер снялся с турнира серии "Мастерс" в Шанхае (Китай).