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Видеообзор финального матча на турнире АТР-500 в Гамбурге
Фото: atptour
Немецкий теннисист Александр Зверев стал чемпионом грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). В финале спортсмен в двух сетах обыграл Ласло Джере (Сербия) со счетом 7:5, 6:3, сообщает Zakon.kz.
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Для Александра Зверева, это уже 20-й титул в карьере и первый с 2021 года. Благодаря победе в Гамбурге немецкий теннисист поднялся на 16-ю строчку в рейтинге ATP.
Ранее Алексей Попырин в финале турнира АТР-250 в Хорватии выиграл у Стэна Вавринки.
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