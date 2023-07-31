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Видеообзор финального матча на турнире АТР-500 в Гамбурге

Немецкий теннисист Александр Зверев стал чемпионом грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге Фото: atptour
Немецкий теннисист Александр Зверев стал чемпионом грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). В финале спортсмен в двух сетах обыграл Ласло Джере (Сербия) со счетом 7:5, 6:3, сообщает Zakon.kz.

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Для Александра Зверева, это уже 20-й титул в карьере и первый с 2021 года. Благодаря победе в Гамбурге немецкий теннисист поднялся на 16-ю строчку в рейтинге ATP.

Ранее Алексей Попырин в финале турнира АТР-250 в Хорватии выиграл у Стэна Вавринки. 

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