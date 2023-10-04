Денис Евсеев проиграл в первом круге "Мастерса" в Шанхае

В Шанхае (Китай) проходит турнир серии АТР-1000. Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел матч первого круга в основной сетке соревнований, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Казахстанец потерпел поражение от представителя Венгрии Мартона Фучовича (57 АТР) со счетом 4:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час и 27 минут. За это время Денис Евсеев один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать два заработанных брейк-пойнта.

Стоит отметить, Денис Евсеев впервые сыграл в основной сетке турнира серии АТР-1000. Ранее он преодолел квалификацию "тысячника" в Шанхае.