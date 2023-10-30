Видеообзор финального матча Янник Синнер – Даниил Медведев
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Итальянский теннисист одержал победу над россиянином со счетом 7:6 (9:7), 4:6, 6:3.
Теннисисты провели на корте 3 часа 4 минуты. По ходу матча Даниил Медведев выполнил 13 эйсов, реализовал 4 брейк-пойнта из 13, но допустил восемь двойных ошибок. На счету Янника Синнера – пять подач навылет и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.
Янник Синнер выиграл четвертый титул в этом сезоне: ранее итальянский теннисист побеждал в Монпелье, Торонто и Пекине. Отметим, что в столице Китая итальянец также в финале обыграл Даниила Медведева. В очном противостоянии россиянин ведет со счетом – 6:2.
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