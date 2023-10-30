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Видеообзор финального матча Янник Синнер – Даниил Медведев

Видеообзор финального матча Янник Синнер – Даниил Медведев Фото: atptour
В Вене (Австрия) завершился турнир серии ATP-500. В финале одиночного разряда четвертый номер мирового рейтинга Янник Синнер обыграл прошлогоднего чемпиона Даниила Медведева (3 АТР). Представлен видеообзор решающей встречи, сообщает Zakon.kz.

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Итальянский теннисист одержал победу над россиянином со счетом 7:6 (9:7), 4:6, 6:3.

Теннисисты провели на корте 3 часа 4 минуты. По ходу матча Даниил Медведев выполнил 13 эйсов, реализовал 4 брейк-пойнта из 13, но допустил восемь двойных ошибок. На счету Янника Синнера – пять подач навылет и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

Янник Синнер выиграл четвертый титул в этом сезоне: ранее итальянский теннисист побеждал в Монпелье, Торонто и Пекине. Отметим, что в столице Китая итальянец также в финале обыграл Даниила Медведева. В очном противостоянии россиянин ведет со счетом – 6:2.

Ранее был представлен видеообзор матча Елена Рыбакина – Джессика Пегула. 

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Россия Австрия Италия
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