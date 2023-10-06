Александр Недовесов вышел во второй круг "Мастерса" в Шанхае в парном разряде

В Шанхае (Китай) проходит турнир серии АТР-1000 (Мастерс). Казахстанский теннисист Александр Недовесов провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский теннисист в паре с эквадорцем Гонсало Эскобаром одержали победу над дуэтом Ллойд Гласспул (Великобритания)/Харри Хелиоваара (Финляндия) со счетом 6:4, 6:4.

Встреча длилась 1 час 14 минут. За это время казахстанско-эквадорский тандем оформил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

Ранее два казахстанских теннисиста пробились во второй круг "Мастерса" в Шанхае в одиночном разряде.