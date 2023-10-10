Александр Недовесов проиграл во втором круге "Мастерса" в Шанхае

В Шанхае проходит турнир серии АТР-1000 (Мастерс). Казахстанский теннисист Александр Недовесов провел матч второго раунда в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец в паре с Гонсало Эскобаром (Эквадор) потерпели поражение от сильнейшего дуэта Весли Колхоф (Нидерланды)/Нил Скупски (Великобритания) – 6:7, 4:6.

Стоит отметить, на "Мастерсе" в Шанхае британско-нидерландский тандем посеян под вторым номером. В парном разряде Нил Скупски занимает третье место, а Весли Колхоф является четвертой ракеткой мира.

Ранее в первом круге Александр Недовесов и Гонсало Эскобар одержали победу над дуэтом Ллойд Гласспул (Великобритания)/Харри Хелиоваара (Финляндия) со счетом 6:4, 6:4.