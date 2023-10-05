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Бейбит Жукаев одержал победу в первом круге "Мастерса" в Шанхае

Бейбит Жукаев одержал победу в первом круге Мастерса в Шанхае Фото: ktf.kz
В Шанхае (Китай) проходит турнир серии АТР-1000 (Мастерс). Отличные результаты показывают казахстанские теннисисты. Вслед за Михаилом Кукушкиным, во второй круг пробился и Бейбит Жукаев, сообщает Zakon.kz.

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Бейбит Жукаев (302 АТР), впервые в карьере пробившийся в основную сетку "Мастерса" через квалификацию, в первом раунде обыграл итальянца Стефано Наполитано (252 АТР) со счетом 7:5, 7:5. Во втором раунде Жукаеву предстоит сразиться с россиянином Кареном Хачановым (14 АТР). 

Благодаря этой победе Жукаев улучшит свое положение в мировом рейтинге. В обновленном табеле о рангах казахстанец взлетит на 47 строчек и будет занимать 255 место.  

Ранее другой казахстанский теннисист Михаил Кукушкин вышел во второй круг "Мастерса" в Шанхае, где сыграет против британца Дэниеля Эванса (33 АТР).

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Пахита Амири
Казахстан Китай
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