Бейбит Жукаев одержал победу в первом круге "Мастерса" в Шанхае
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Бейбит Жукаев (302 АТР), впервые в карьере пробившийся в основную сетку "Мастерса" через квалификацию, в первом раунде обыграл итальянца Стефано Наполитано (252 АТР) со счетом 7:5, 7:5. Во втором раунде Жукаеву предстоит сразиться с россиянином Кареном Хачановым (14 АТР).
Благодаря этой победе Жукаев улучшит свое положение в мировом рейтинге. В обновленном табеле о рангах казахстанец взлетит на 47 строчек и будет занимать 255 место.
Ранее другой казахстанский теннисист Михаил Кукушкин вышел во второй круг "Мастерса" в Шанхае, где сыграет против британца Дэниеля Эванса (33 АТР).