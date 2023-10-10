Анна Данилина пробилась в основную сетку турнира в Гонконге

В Гонконге (Китай) проходит турнир категории WTA-250. В состязаниях принимают участие две представительницы Казахстана Анна Данилина и Юлия Путинцева, сообщает Zakon.kz.

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Анна Данилина выступает в Гонконге в одиночном и парном разрядах, а Юлия Путинцева только в одиночном. Во втором раунде квалификации Анна Данилина одержала победу над россиянкой Дарьей Лодиковой со счетом 6:4, 6:2 и вышла в основную сетку турнира.

В парном разряде Анна вместе с Александрой Пановой получили первый номер посева. В стартовом круге казахстанско-российский тандем сыграет с местным дуэтом.

Вторая ракетка страны Юлия Путинцева начнет свой путь на турнире с основной сетки, в стартовом матче она сыграет с россиянкой Анной Блинковой (37 WTA).

Ранее Анна Данилина в одиночном разряде выиграла у экс-первой ракетки Индии Карман Танди со счетом 7:6, 6:7, 6:2. Матч длился почти три часа (2:48).