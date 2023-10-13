Анна Данилина вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге

В Гонконге (КНР) проходит турнир категории WTA-250. Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанка в тандеме с россиянкой Александрой Пановой одержали победу над местным дуэтом Хон-И Коди Вон/ Юдис Чонг со счетом 3:6, 6:0, 10:7. Во втором круге (четвертьфинал) казахстанско-российская пара сыграет с российским тандемом Софья Лансере/Камилла Рахимова.

Ранее на турнире в Гонконге Анна Данилина потерпела поражение в одиночном разряде.