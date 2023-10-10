Жибек Куламбаева проиграла в стартовом матче турнира в Сеуле. Сенсационное поражение потерпела Елена Остапенко

В Сеуле (Южная Корея) проходит турнир категории WTA-250. В парном разряде матч первого круга провела казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанка в паре с Пратханой Тхомбаре (Индия) потерпели поражение от американской пары Алисия Паркс/София Кенин со счетом 1:6, 4:6.

Также на турнире в Сеуле зафиксирован сенсационный результат. 13-я ракетка мира Елена Остапенко из Латвии проиграла хозяйке корта Пэк Да Ён, которая занимает 569-ю строчку рейтинга WTA со счетом 6:3, 1:6, 6:7(4). В решающей партии Остапенко вела – 5:2, а также не реализовала матчбол на приеме при счете 6:5. Всего она допустила 72 невынужденных ошибки.

Пэк Да Ён, второй раз выступающая на уровне WTA тура, проводила первый матч против соперницы из Топ-200. Во втором круге домашних соревнований она сыграет с Кимберли Биррелл из Австралии.

Ранее казахстанские теннисисты ворвались в ТОП-100 мирового юниорского рейтинга.