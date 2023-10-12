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Совет модельеров Америки признал Серену Уильямс иконой стиля

Совет модельеров Америки признал Серену Уильямс иконой стиля Фото: Twitter/serenawilliams
Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс получит награду "Икона моды" от Совета модельеров США (CFDA). Она станет первой спортсменкой, получившей этот приз, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

В последние годы награды удостаивались Ленни Кравиц, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Рианна и Наоми Кэмпбелл.

"Серена – одна из самых вдохновляющих личностей в мире. Она – икона спортивного мира, олицетворяющая величие на самом высоком уровне и переносящая моду в другой мир, для другой аудитории. При этом Серена всегда оставалась верной себе как на корте, так и за его пределами. Она – высший пример индивидуальности во всем, что делает. Серена – настоящая икона моды", – сказал председатель CFDA Том Браун.

Церемония награждения состоится 6 ноября в Американском музее естественной истории.

42-летняя Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой в одиночном и женском парном разрядах. За карьеру она одержала 38 побед в турнирах "Большого шлема" и завоевала 73 титула WTA.

Ранее экс-первая ракетка мира Серена Уильямс второй раз стала мамой. 

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