Совет модельеров Америки признал Серену Уильямс иконой стиля

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс получит награду "Икона моды" от Совета модельеров США (CFDA). Она станет первой спортсменкой, получившей этот приз, сообщает Zakon.kz.

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В последние годы награды удостаивались Ленни Кравиц, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Рианна и Наоми Кэмпбелл.

"Серена – одна из самых вдохновляющих личностей в мире. Она – икона спортивного мира, олицетворяющая величие на самом высоком уровне и переносящая моду в другой мир, для другой аудитории. При этом Серена всегда оставалась верной себе как на корте, так и за его пределами. Она – высший пример индивидуальности во всем, что делает. Серена – настоящая икона моды", – сказал председатель CFDA Том Браун.

Церемония награждения состоится 6 ноября в Американском музее естественной истории.

42-летняя Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой в одиночном и женском парном разрядах. За карьеру она одержала 38 побед в турнирах "Большого шлема" и завоевала 73 титула WTA.

Ранее экс-первая ракетка мира Серена Уильямс второй раз стала мамой.