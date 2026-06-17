Сенсационное возвращение: Серена и Винус Уильямс выступят на Уимблдоне
Фото: Instagram/wimbledon
Легендарные теннисистки Серена и Винус Уильямс выступят в женском парном разряде на Уимблдоне-2026, сообщает Zakon.kz.
Об этом накануне, 16 июня, стало известно из совместной публикации знаменитых сестер и Wimbledon в Instagram.
"Снова вместе – на Уимблдоне. Серена и Винус Уильямс выступят в женском парном разряде на Уимблдоне-2026", – говорится под публикацией.
Возвращение сестер Уильямс вызвало восторг среди поклонников тенниса:
- "Сенсация".
- "Легендарно".
- "Люблю вас обеих!"
- "Не могу поверить!"
- "Не могу дождаться!"
- "Дааа, не могу дождаться!"
- "Лучшая новость на свете!"
- "Мечта стала реальностью"
- "Да-да-да, мое желание сбылось".
- "Снова вместе – и это так здорово!"
- "О дааа. Идите до конца и побеждайте".
- "Ну все, теперь мне нужен билет на Уимблдон".
- "Из-за них билеты на турнир раскупят полностью".
- "Лучшее решение – снова увидеть этих легенд на Уимблдоне".
- "2026 год станет спортивным годом, который мы никогда не забудем".
- "Боже мой, это происходит… Все сохраняем спокойствие… Это происходит!"
2 июня 2026 года стало известно, что Серена Уильямс спустя 4 года возобновит карьеру и выступит в парном разряде травяного турнира в Лондоне (Англия). В активе Серены в общей сложности 38 побед на турнирах "Большого шлема", а по количеству титулов на этих турнирах в одиночном разряде (23) она занимает второе место в истории женского тенниса, где лидером считается Маргарет Смит-Корт (24).
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