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Спорт

Сенсационное возвращение: Серена и Винус Уильямс выступят на Уимблдоне

теннисистка Серена Уильямс, теннисистка Винус Уильямс, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 10:12 Фото: Instagram/wimbledon
Легендарные теннисистки Серена и Винус Уильямс выступят в женском парном разряде на Уимблдоне-2026, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне, 16 июня, стало известно из совместной публикации знаменитых сестер и Wimbledon в Instagram.

"Снова вместе – на Уимблдоне. Серена и Винус Уильямс выступят в женском парном разряде на Уимблдоне-2026", – говорится под публикацией.

Возвращение сестер Уильямс вызвало восторг среди поклонников тенниса:

  • "Сенсация".
  • "Легендарно".
  • "Люблю вас обеих!"
  • "Не могу поверить!"
  • "Не могу дождаться!"
  • "Дааа, не могу дождаться!"
  • "Лучшая новость на свете!"
  • "Мечта стала реальностью"
  • "Да-да-да, мое желание сбылось".
  • "Снова вместе – и это так здорово!"
  • "О дааа. Идите до конца и побеждайте".
  • "Ну все, теперь мне нужен билет на Уимблдон".
  • "Из-за них билеты на турнир раскупят полностью".
  • "Лучшее решение – снова увидеть этих легенд на Уимблдоне".
  • "2026 год станет спортивным годом, который мы никогда не забудем".
  • "Боже мой, это происходит… Все сохраняем спокойствие… Это происходит!"

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, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 10:12
Легендарная теннисистка спустя 10 месяцев объявила о помолвке с актером

2 июня 2026 года стало известно, что Серена Уильямс спустя 4 года возобновит карьеру и выступит в парном разряде травяного турнира в Лондоне (Англия). В активе Серены в общей сложности 38 побед на турнирах "Большого шлема", а по количеству титулов на этих турнирах в одиночном разряде (23) она занимает второе место в истории женского тенниса, где лидером считается Маргарет Смит-Корт (24).

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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