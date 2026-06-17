Сенсационное возвращение: Серена и Винус Уильямс выступят на Уимблдоне

Легендарные теннисистки Серена и Винус Уильямс выступят в женском парном разряде на Уимблдоне-2026, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне, 16 июня, стало известно из совместной публикации знаменитых сестер и Wimbledon в Instagram.

"Снова вместе – на Уимблдоне. Серена и Винус Уильямс выступят в женском парном разряде на Уимблдоне-2026", – говорится под публикацией.

Возвращение сестер Уильямс вызвало восторг среди поклонников тенниса:

"Сенсация".

"Легендарно".

"Люблю вас обеих!"

"Не могу поверить!"

"Не могу дождаться!"

"Дааа, не могу дождаться!"

"Лучшая новость на свете!"

"Мечта стала реальностью"

"Да-да-да, мое желание сбылось".

"Снова вместе – и это так здорово!"

"О дааа. Идите до конца и побеждайте".

"Ну все, теперь мне нужен билет на Уимблдон".

"Из-за них билеты на турнир раскупят полностью".

"Лучшее решение – снова увидеть этих легенд на Уимблдоне".

"2026 год станет спортивным годом, который мы никогда не забудем".

"Боже мой, это происходит… Все сохраняем спокойствие… Это происходит!"

Материал по теме Легендарная теннисистка спустя 10 месяцев объявила о помолвке с актером

2 июня 2026 года стало известно, что Серена Уильямс спустя 4 года возобновит карьеру и выступит в парном разряде травяного турнира в Лондоне (Англия). В активе Серены в общей сложности 38 побед на турнирах "Большого шлема", а по количеству титулов на этих турнирах в одиночном разряде (23) она занимает второе место в истории женского тенниса, где лидером считается Маргарет Смит-Корт (24).