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Анна Данилина не смогла выйти в финал турнира в Гонконге

Анна Данилина не смогла выйти в финал турнира в Гонконге Фото: ktf.kz
В Гонконге (КНР) подходит к завершению турнир категории WTA-250. Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела полуфинальный матч в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанка в тандеме с россиянкой Александрой Пановой потерпели поражение от пары Александра Саснович (Беларусь)/Оксана Калашникова (Грузия) со счетом 4:6, 3:6.

Ранее на турнире в Гонконге Анна Данилина проиграла в одиночном разряде.

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