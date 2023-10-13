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Еще один казахстанец покидает турнир в Китае

Денис Евсеев с Алибеком Качмазовым проиграли австралийскому тандему Люк Сэвилл/Ли Ту Фото: ktf.kz
В Шэньчжэне (Китай) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел матч второго круга (четвертьфинал) в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец в паре с россиянином Алибеком Качмазовым проиграли австралийскому тандему Люк Сэвилл/Ли Ту со счетом 4:6, 2:6.

Ранее в одиночном разряде турнира в Китае Денис Евсеев потерпел поражение от американца Александара Ковачевича со счетом 2:6, 4:6.

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