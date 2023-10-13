Денис Евсеев не смог преодолеть третий круг на турнире в Китае

В Шэньчжэне (Китай) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел матч третьего круга (четвертьфинал) в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В матче за выход в полуфинал Денис Евсеев потерпел поражение от американца Александара Ковачевича со счетом 2:6, 4:6. Матч длился 1 час 23 минуты. За это время казахстанец три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнтов из девяти.

Теперь Денис Евсеев продолжит выступление только в парном разряде в дуэте с россиянином Алибеком Качмазовым.

Ранее казахстанско-российский тандем вышел во второй раунд, где сыграет с австралийской парой Люк Сэвилл/Ли Ту.